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Число жертв от прорыва дамбы в Бразилии выросло до 40 человек

Происшествия

Ранее сообщалось о 34 погибших в результате инцидента

Бразилиа, 27 января 2019, 07:54 — REGNUM  Количество жертв от прорыва дамбы на руднике для добычи железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейрас выросло до 40 человек, сообщает 27 января со ссылкой на местный власти бразильский новостной портал G1.

При это ранее сообщалось о 34 погибших в результате инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 января, на железорудном руднике на юго-западе Бразилии в муниципалитете Брумадинью произошел прорыв плотины, в результате которого потоки грязи затопили здания компании Vale и дома местных жителей.

Система аварийного предупреждения при этом не сработала. 34 погибших были обнаружены работниками экстренных служб, еще от 300 до 350 человек числятся пропавшими без вести. Властями штата Минас-Жейрас объявлен трехдневный траур по погибшим.

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