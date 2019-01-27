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В Бразилии нашли тела 34 погибших при прорыве дамбы

Происшествия

Живыми удалось обнаружить 23 человек

Белу-Оризонти, Бразилия, 27 января 2019, 02:41 — REGNUM  Тела 34 погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс обнаружены сотрудниками экстренных служб. Об этом сообщает Globo.

Живыми удалось найти 23 человек, все они доставлены в больницы. Судьба 296 человек неизвестна.

Власти штата говорят о минимальных шансах обнаружить пострадавших живыми. Фактически, спасатели занимаются извлечением тел из-под толщи отходов горнодобывающей промышленности, которые сдерживались поврежденной дамбой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в бразильском муниципалитете Брумадинью прорвало дамбу на железорудном руднике компании Vale. Поток затопил жилые дома. Пропавшими без вести были объявлены от 300 до 350 человек. Власти штата Минас-Жерайс объявили трехдневный траур в связи с гибелью людей.

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