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Разломился пополам: опубликованы кадры крушения Ту-22М3 в Оленегорске

Происшествия

На борту находились четыре человека, выжить удалось одному из летчиков

Оленегорск, Мурманская область, 27 января 2019, 01:04 — REGNUM  В сети появилась запись крушения бомбардировщика Ту-22М3 в городе Оленегорске Мурманской области. Видео опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

На видео запечатлен момент приземления военного самолета. Бомбардировщик подпрыгивает на взлетно-посадочной полосе, после чего переламывается пополам и вспыхивает. Горящие обломки боевой машины разлетаются полетному полю.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России произошла в Оленегорске 21 января. На борту находились четыре человека, выжить удалось одному из летчиков.

В Минобороны причиной крушения самолета назвали «снежный заряд» — сочетание интенсивного снегопада с резким усилением ветра и почти полным отсутствием видимости.

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Авиапроисшествия
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