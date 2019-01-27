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Видео ДТП с десятками автомобилей в Подмосковье попало в сеть

Происшествия

Авария спровоцировала крупный затор на дороге

Чехов, Московская область, 27 января 2019, 00:44 — REGNUM  Крупная дорожная авария в Московской области, произошедшая из-за непогоды, попала на видео. Запись опубликована интернет-пользователями и доступна для просмотра в YouTube.

ДТП с участием по меньшей мере 16 автомашин произошло на федеральной трассе М-2 «Крым» недалеко от города Чехова. В кадре видны участники аварии — легковые машины, грузовики и автоцистерна. Оператор также снял длинный затор, спровоцированный аварией.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение более чем десятка машин произошло на 59-м км Симферопольского шоссе. По предварительным данным, пострадали два человека. Вероятная причина массовой аварии — несоблюдение водителями рекомендаций по вождению транспорта в условиях сильной метели и гололедицы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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