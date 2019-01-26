На севере Ирака совершено нападение на военную базу Турции

Багдад, , 21:38 — REGNUM Неизвестные боевики совершили нападение на военную базу Турции на севере Ирака. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщает министерство национальной обороны Турции.

«В результате атаки нанесен ущерб автомобилям и оборудованию (военной базы)», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Турции считают, что за атакой на военную базу Турции в Ираке стоят представители Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана, представители которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

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