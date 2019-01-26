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СКР проводит проверку после взрыва в кафе в Саратовской области

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 26 января, в поселке Лысые Горы

СКР проводит проверку после взрыва в кафе в Саратовской области
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Саратов, 26 января 2019, 20:14 — REGNUM  По факту взрыва котла в одном из кафе в Саратовской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ЧП произошло в субботу, 26 января, в поселке Лысые Горы.

«Поступило сообщение о хлопке газового оборудования в кафе … — говорится в сообщении. — По данному факту … проводится доследственная проверка».

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, устанавливают причины инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в посёлке Лысые горы в Саратовской области в одном из кафе произошёл взрыв газового котла. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали десятки человек.

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