В Донбассе подорвался автомобиль ВСУ

Луганск, , 19:33 — REGNUM При подрыве на противотанковой мине в Донбассе погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще пятеро силовиков получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

По его словам, ЧП произошло в пятницу, 25 января, у села Катериновка Попаснянского района. Подполковник Марочко уточнил, что на грунтовой дороге на противотанковой мине подорвался военный автомобиль.

«В результате взрыва двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения», — добавил Марочко.

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Как передавало ИА REGNUM, 17 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге заявил, что среди боевиков ВСУ в районе проведения так называемой «Операции объединённых сил» в ЛНР участились случаи заражения гепатитом А.

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