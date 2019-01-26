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В Донбассе подорвался автомобиль ВСУ

Происшествия

«В результате взрыва двое военнослужащих погибли»

В Донбассе подорвался автомобиль ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 26 января 2019, 19:33 — REGNUM  При подрыве на противотанковой мине в Донбассе погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще пятеро силовиков получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

По его словам, ЧП произошло в пятницу, 25 января, у села Катериновка Попаснянского района. Подполковник Марочко уточнил, что на грунтовой дороге на противотанковой мине подорвался военный автомобиль.

«В результате взрыва двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения», — добавил Марочко.

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Как передавало ИА REGNUM, 17 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге заявил, что среди боевиков ВСУ в районе проведения так называемой «Операции объединённых сил» в ЛНР участились случаи заражения гепатитом А.

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