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В Калужской области взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве

Происшествия

«Следователи допросили свидетелей»

В Калужской области взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Таруса, Калужская область, 26 января 2019, 18:51 — REGNUM  Суд в Калужской области по ходатайству следователя заключил под стражу 41-летнего жителя Тарусы, который подозревается в убийстве. Об этом 26 января руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, 24 января 2019 года в квартире одного из домов на улице Юбилейная города Таруса был обнаружен труп 36-летнего местного жителя. В совершении данного преступления подозревается местный житель.

«В настоящее время следователи допросили свидетелей, а также выясняют все обстоятельства совершенного преступления, — сказал Тигран Авакумьянц. — Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство) продолжается».

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