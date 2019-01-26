Под Саратовом в кафе произошёл взрыв газового котла

Саратов, , 18:44 — REGNUM Взрыв газового котла произошёл в кафе в посёлке Лысые горы в Саратовской области. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл в кафе «Рандеву», расположенном на улице Мира. Взрыв котла с последующим возгоранием произошёл в одном из подсобных помещений кафе.

Площадь возгорания составила пять кв. метров. Пожар был локализован прибывшими на место взрыва пожарными.

В момент взрыва в кафе находились посетители, праздновавшие день рождения. Сообщается, что, по свидетельствам очевидцев, при взрыве пострадали около 30 человек. Люди, в основном, получили ожоги.

В ГУ МЧС РФ по региону сообщили об отсутствии погибших. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате взрыва бытового газа в Дагестане. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами второй и третьей степени. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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