СК начал проверку фактов травмирования ребёнка в батутном центре Ульяновска

Ульяновск, , 18:09 — REGNUM Проверка сообщений о факте получения ребёнком травмы в батутном центре города Ульяновска начата Следственным Управлением (СУ) следственного комитета (СК) по Ульяновской области. Об этом 26 января сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Видеоинформация о получении ребёнком травмы в батутном центре, расположенном в Засвияжском районе города Ульяновска была выложена матерью ребёнка в соцсети Instagram. Как утверждала женщина, ребёнок, после падения с детского аттракциона получил двойной перелом руки со смещением и был прооперирован. Видео было распространено рядом СМИ.

В настоящее время СУ СК РФ был инициирован ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что уже отмечен ряд случаев получения детьми травм во время игр на батутах в различных развлекательных заведениях. Несоблюдение персоналом аттракционов, родителями детей, а также самими детьми техники безопасности во время игр на батутах, в ряде случаев привёл к трагическому исходу.

Так, например, ранее ИА REGNUM сообщало о гибели подростка 17 лет во время прыжков на батуте в Тюмени. По данному факту начата проверка СУ СК РФ по Тюменской области.

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