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Горнодобывающую компанию в Бразилии оштрафовали после прорыва плотины — СМИ

Происшествия

В поисково-спасательных работах на месте прорыва участвуют более 200 человек

Бразилиа, 26 января 2019, 17:38 — REGNUM  Штраф в размере 250 млн реалов (66 млн долларов) заплатит бразильская горнодобывающая компания Vale за ущерб, причинённый окружающей среде из-за прорыва принадлежащей компании плотины в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом 26 января сообщает телеканал Globo.

Решение о выплате штрафа компанией-собственником плотины приняло природоохранное ведомство Бразилии — Бразильский институт по защите окружающей среды.

Сообщается, что ранее решением судебных властей страны были заморожены счета компании Vale с содержащейся на них суммой в 265 млн реалов. Акции компании уже в пятницу (25 января) потеряли около 8% своей стоимости на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении в Бразилии трёхдневного траура в связи с гибелью людей в результате прорыва плотины в Минас-Жерайс. До сих пор не названо точное число погибших и пострадавших при прорыве плотины. В без вести пропавших числятся, по разным данным, от 200 до 350 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Трёхдневный траур после прорыва плотины объявлен в Бразилии

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