Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Москва, , 17:14 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют в субботу, 26 января, данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 17:08 мск, во «Внуково» 7 рейсов задержано, 1 отменён; в «Шереметьево» 22 рейса задержано; в «Домодедово» 6 рейсов задержано, 11 отменено.

26 января в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу сообщили, что 26 и 27 января в Москве ожидаются сильный ветер, метель и гололедица.

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