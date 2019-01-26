В Калужской области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина

Калуга, , 16:20 — REGNUM В деревне Кувшиново Жуковского района Калужской области накануне произошёл пожар. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. Об этом 26 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник следователя Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Анастасия Кобзева.

По его словам, на момент пожара в доме, погибший находился один, и пожилому человеку не удалось спастись самостоятельно.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства произошедшего и точная причина пожара устанавливаются», — сказала Анастасия Кобзева.

Между тем, 25 января случился пожар, в деревянный жилой дом в деревне Трясь того же, Жуковского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, это второй пожар за день, который произошел в данном муниципальном образовании. И хотя, тушить дом выехали три пожарные машины, здание сгорело полностью. В результате пожара отстрадавших нет.

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