Трёхдневный траур после прорыва плотины объявлен в Бразилии

Бразилиа, , 16:25 — REGNUM Трёхдневный траур в связи с прорывом плотины, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, объявило правительство бразильского штата Минас-Жерайс. Об этом 26 января сообщила газета Globo.

По данным газеты, полученным от спасателей, число погибших при прорыве плотины увеличилось до девяти человек, пропавшими без вести числятся от 300 до 350 человек.

При этом, по официальным данным, погибшими числятся семь человек, тела которых были найдены.

Мэр муниципалитета Брумадинью Авимара ди Мелу Барселоса завил, что в результате ЧП погибло 50 человек. А по данным компании, которой принадлежит плотина, в момент прорыва в районе плотины находилось около 300 сотрудников. При этом установлено местонахождение лишь трети из них 200 сотрудников числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о затоплении деревни Вила Фертеко в результате прорыва плотины в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

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