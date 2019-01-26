Суббота, 26 Января 2019 года
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При взрыве в жилом доме в Стамбуле пострадали три человека

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 26 января, в районе Бююкчекмедже

Стамбул, Турция, 26 января 2019, 16:13 — REGNUM  В турецком городе Стамбул в жилом четырехэтажном доме произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 26 января, в районе Бююкчекмедже. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

«Трое пострадавших были направлены на машине скорой помощи в больницу», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Причины взрыва пока неизвестны.

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Взрывы в Турции
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