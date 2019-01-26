Проверка факта избиения школьника в Новгородской области начата СК РФ

Великий Новгород, , 15:58 — REGNUM Доследственную проверку по факту избиения несовершеннолетнего сверстниками в Нижегородской области начало региональное следстенное управление СК России. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, чтопроведение доследственной проверки инициировано в связи с публикацией видео в сети интернет, на котором подросток избивает несовершеннолетнего руками и ногами, повалив его на землю, при этом очевидцы происшествия наблюдают за происходящим не вмешиваясь.

Процессуальная проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе проверки запланировано установление личностей всех участников происшествия, возможных очевидцев, а также родителей несовершеннолетних, принявших непосредственное участие в избиении школьника.

Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, оценена степень вреда, нанесённого здоровью ребёнка.

Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действиям несовершеннолетних, а также действиям их родителей, либо опекающих их взрослых с связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей.

Стоит отметить, что жестокость по отношению к ровесникам с фиксацией её на видео и последующим выкладыванием в сеть интернет стала достаточно частым явлением в подростковой среде. Так, например, ранее ИА REGNUM сообщало о проведении проверки СКР в Мурманской области по факту избиения двух школьниц

Читайте ранее в этом сюжете: СКР проводит проверку по факту избиения двух школьниц в Мурманской области