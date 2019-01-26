Троих туристов из Киева накрыло снежной лавиной в Закарпатье

Киев, , 15:36 — REGNUM Трое туристов из Киева оказались погребены под снежной лавиной в у горы Стиг в Закарпатской области Украины. Об этом сообщает 26 января губернатор региона Геннадий Москаль в своём аккаунте в соцсети Facebook.

Как пояснил Москаль, туристы перед восхождением на вершину связались со спасателями и справлялись о безопасности выбранного ими маршрута. Им было рекомендовано не ходить по данному маршруту. Тем не менее, альпинисты решились на восхождение.

Во время спуска туристами были сорваны две лавины, засыпавшие их полностью Двоим молодым людям удалось откопаться, далее они выкопали третьего, но не успели: он задохнулся под снегом.

С горно-спасательным отрядом альпинистам удалось связаться лишь через несколько часов.

Метеорологи предупреждают, что в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется повышенная лавиноопасность. Туристов, запланировавших поездку в эти области службы спасения настоятельно просят быть максимально осторожными и слушать рекомендации спасателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате схода лавины в горах Швейцарии.

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