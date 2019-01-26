Два дебошира были сняты с авиарейса в Мексику за хулиганство

Москва, , 15:22 — REGNUM Мужчина и женщина были сняты с авиарейса Москва — Канкун (Мексика) из-за из-за ссоры и дебоша, устроенного ими на борту самолёта в аэропорту Внуково. Об этом сообщила 26 января пресс-служба МВД РФ.

Сообщение о необходимости прибытия на борт авиалайнера наряда транспортной полиции поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково.

На борту готовящегося к вылету в Канкун воздушного судна возник конфликт между двумя пассажирами, женщиной 1988 года рождения и мужчиной 1983 года рождения, оба участника дебоша — жители города Казань.

Командир возушного судна принял решение отказать гражданам в полёте и вернуться к месту стоянки.

Прибывшие полицейские сняли дебоширов с рейса и доставили в дежурную часть ЛО МВД в аэропорту Внуково. Граждане были привлечены к административной отвественности по статье за мелкое хулиганство.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном приземлениив Астане самолёта, совершавшего полёт из Дели в Чикаго. Причиной вынужденной посадки стало ухудшение самочувствия у пассажирки авиарейса.

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