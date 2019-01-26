Мужчина и ребёнок погибли в результате пожара во Владимирской области

Владимир, , 14:03 — REGNUM Мужчина и шестилетний ребёнок погибли в результате пожара в деревне Лобаново Селивановского района Владимирской области. Об этом сообщает 26 января пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС вечером 25 января, в 21:47 по местному времени. На место возгорания выехали пожарные подразделения Селивановского гарнизона. Пожар произошёл в частном одноэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 72 кв. метра. К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и три единицы техники.

После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела двоих погибших: мужчины 44-х лет и его внука, мальчика шести лет.

По предварительным данным, погибший ребёнок воспитывался бабушкой 42-х лет и дедушкой 44-х лет, которые стали опекунами мальчика после лишения его матери родительских прав.

Как было установлено следователями, 25 января, после ужина с принятием алкоголя взрослыми, все легли спать около 20 часов. Бабушка почувствовала запах гари и дыма и сперва переместилась с внуком на кухню, а затем, когда запах дыма стал ощутимей, женщина вышла на улицу, не убедившись в том, что внук следует за ней.

Обнаружив на улице отсутствие внука, женщина, по её словам, побоялась войти в дом и попытаться спасти внука, так как в доме быстро распространялся огонь.

Предварительные исследования показали, что, скорее всего, причиной возгорания стала неисправная проводка.

В настоящее время слудственное управление СКР по региону проводит мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств трагедии.

Кроме того, отмечается, что СУ СК РФ по Владимирской области даст принципиальную оценку действиям либо бездействию органов системы профилактики по контролю и социальному сопровождению данной семьи.

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