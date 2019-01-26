Болезнь пассажирки стала причиной экстренного приземления самолёта в Астане

Астана, , 12:35 — REGNUM Самолёт «Boeing 777», совершавший перелёт из Дели в Чикаго, совершил вынужденную посадку в Астане из-за резкого ухудшения самочувствия пассажирки. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Лайнер, принадлежащий компании Air India, экстренно приземлился в 07:30 (04:30 мск) в аэропорту Астаны «Нурсултан Назарбаев». Причиной запроса экстренной посадки экипажем воздушного судна было ухудшение самочувствия пассажирки с диагнозом «астма». Сразу после приземления женщина была направлена в медучреждение в сопровождении двух родственников.

В самолёте находились 341 пассажир и 19 членов экипажа. Авиаборт был дозаправлен топливом, прошёл технический осмотра и вылетел из аэропорта Астаны в пункт назначения, город Чикаго, в 12:03.

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