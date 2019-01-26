ДНР: воннослужащие Украины за сутки нарушили режим перемирия 13 раз

Донецк, 26 января 2019, 11:22 — REGNUM 13 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает 26 января пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Под обстелами военнослужащих Украины оказались следующие районы и населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская»), Ленинское, Саханка.
При обстрелах украинскими боевиками применялись гранатомёты РПГ, СПГ и АГС, стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Гранатомёты различных типов применялись ВСУ шесть раз, крупнокалиберное стрелковое оружие — восемь раз, стрелковое оружие — восемь раз.
В результате обстрелов пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ДНР нет.
Зафиксировано повреждение остекления здания в Горловке, по улиуце Шашурина, 7, кв. 47.
Всего по территории ДНР за сутки было выпущено 69 единиц боеприпасов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за предыдущие сутки, 24−25 января, по территории ДНР военнослужащие ВСУ применили 168 единиц боеприпасов.
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