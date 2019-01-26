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В Воронеже устранена авария, оставившая без тепла более 200 домов

Происшествия

Отопление подано потребителям

В Воронеже устранена авария, оставившая без тепла более 200 домов
Geoffrey Gallaway
Ближе к теплу

Воронеж, 26 января 2019, 12:18 — REGNUM  Авария в котельной в Воронеже, из-за которой остались без тепла более 200 жилых домов, была устранена коммунальными службами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что авария в котельной была устранена в 07:00 мск. Сварочные работы завершены, отопление было подано потребителям. Схема подачи отопления штатная.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на теплотрассе в Железнодорожном районе города Воронежа. Отключение тепла, по информации от регионального ГУ МЧС, произошло в 19:50 25 января.

Администрация города уточнила, что произошла утечка на сетях теплоснабжения от котельной СВР.

На момент отключения теплоснабжения температура воздуха в Воронеже составляла — 17 градусов.

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Аварии на теплосетях
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