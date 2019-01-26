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Горение танкеров «Канди» и «Маэстро» в Черном море продолжается

Происшествия

Выгорает сжиженный газ, который перевозили танкеры

Краснодар, 26 января 2019, 10:06 — REGNUM  В Черном море в районе Керченского пролива российские спасательные корабли продолжают орошать горящие танкеры сжиженного газа «Канди» и «Маэстро». Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танкеры «Канди» и «Маэстро» загорелись в процессе перекачки сжиженного газа с одного корабля на другой. Суда находились на нелегальной якорной стоянке к югу от Керченского пролива.

На двух кораблях находились 32 человек. 12 человек удалось спасти, были обнаружены тела 10 погибших, ещё 10 членов экипажей числятся пропавшими без вести.

Горение сжиженного газа в танкерах ещё не завершено и спасательные суда «Меркурий» и «Спасатель Демидов» периодически орошают «Канди» и «Маэстро». Также удалось поставить танкер «Канди» на якорь, так как ранее он дрейфовал к берегу Крыма.

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