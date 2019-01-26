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Двое шахтеров погибли на золотом руднике в Забайкалье

Происшествия

Проводится проверка

Двое шахтеров погибли на золотом руднике в Забайкалье
Иллюстрация: Zabaykalye.sledcom.ru
Штрек Новоширокинского рудника

Чита, 26 января 2019, 09:52 — REGNUM  Двое шахтеров погибли в одном из рудников Забайкальского края. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Забайкалью.

По данным СК, 25 января в 20:00 по местному времени правоохранительные органы обнаружили тела мужчины и женщины в одном из штреков Новоширокинского рудника, в котором добывают драгоценные металлы, в том числе и золото. Рудник, расположенный в селе Широкая Газимуро-Заводского районе Забайкалья, принадлежит акционерному обществу «Новширокинйский рудник».

Погибшие — 22-летний шахтер и 25-летняя маркшейдер. Утром 25 января они отправились в штрек, где накануне планировались взрывные работы.

По предварительным данным, горняки погибли от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

На месте гибели горняков работают следователи.

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