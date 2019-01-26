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Мощное землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов

Происшествия

Данные о жертвах и разрушениях не поступали

Мощное землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов
Yvonne Green DFAT
Соломоновы острова с высоты

Вашингтон, 26 января 2019, 09:02 — REGNUM  В Тихом океане у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сегодня, 26 января, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 6:51 по московскому времени (3:51 по времени UTC). По расчетам, эпицентр землетрясения находился в 50 километрах к юго-западу от района Чированг на острове Шуазёль. Очаг подземных толчков залегал на глубине 357 километров.

На данный момент сообщения о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.

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Землетрясения
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