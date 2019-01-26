Сотрудники МЧС спасли восемь человек при пожаре в жилом доме в Москве

Москва, , 05:37 — REGNUM Сотрудники МЧС спасли восемь человек во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Сообщается, что информация о пожаре поступила в экстренные службы в 01:03 по московскому времени. Огнем была охвачена площадь 20 квадратных метров — в квартире на девятом этаже горели вещи и мебель. К 01:39 пожар был потушен. Во время ликвидации возгорания было спасено восемь человек, двое из которых были переданы врачам для осмотра. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в московском районе Бирюлево Восточное произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Пожарные за 20 минут ликвидировали возгорание. Во время тушения пожара было спасено четыре человека, в том числе двое детей. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека спасены при тушении пожара на юге Москвы