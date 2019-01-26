В Перу автобус упал в реку, погибли десять человек

Лима, , 05:23 — REGNUM Десять человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку Уальяга в Перу, сообщает Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям страны на своей странице в Twitter.

Сообщается, что автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, попал в аварию в районе города Текте и упал в реку. Десять человек погибли, еще 26 получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Еще три пассажира числятся без вести пропавшими. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января на севере Индии школьный автобус упал в ущелье. В результате происшествия погибли водитель автобуса и шестеро детей. Еще 13 человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

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