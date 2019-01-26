В Китае возбудили уголовное дело после взрывов в Чанчуне

Чанчунь, Китай, , 05:19 — REGNUM Правоохранительные органы Китая возбудили уголовное дело по факту взрывов в Чанчуне, в результате которых погиб один человек, сообщает агентство «Синьхуа».

Полиция сообщает, что к настоящему времени подтверждена гибель одного человека, еще один получил ранения. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подробностей произошедшего пока нет, вероятная причина взрывов также не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в городе Чанчунь на северо-востоке Китая прогремел взрыв в торговом комплексе Wanda. Как сообщали очевидцы, взрывов было несколько и все они прозвучали недалеко от торгового центра. Также сообщалось о взрыве автомобилей на подземной парковке здания.

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