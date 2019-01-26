В Бразилии от удара молнии погиб человек

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 05:13 — REGNUM Житель бразильского Рио-де-Жанейро погиб от удара молнии во время отдыха на пляже, сообщает телеканал Globo.

Сообщается, что 35-летний житель города Даниэл Оливейра отдыхал на пляже Копакабана во время грозы. Во время купания в него ударила молния, от удара также пострадала и его жена. Пострадавших госпитализировали, однако Даниэла врачи спасти не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года аналогичный случай произошел в городе Туапсе Краснодарского края. Сообщалось, что 39-летний житель Пензенской области купался в море во время грозы. Молния попала в мужчину во время купания. После удара молнии он не смог самостоятельно выбраться на берег и погиб.

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