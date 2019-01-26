Аэропорт Нью-Йорка «Ла-Гуардия» возобновил свою работу

Нью-Йорк, США, , 04:30 — REGNUM Аэропорт «Ла-Гуардия» в американском Нью-Йорке возобновил свою работу после приостановки в связи с «шатдауном» в США, сообщает Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов.

Отмечается, что в аэропорту были сняты ограничения на прием самолетов в связи с нехваткой сотрудников службы управления воздушным движением, вызванное частичной приостановкой работы правительства и ряда федеральных учреждений в США.

Также сообщается, что подобный дефицит сотрудников наблюдается и в центре управления воздушным движением в Джексонвилле (штат Флорида). Однако пока сообщений о задержках или приостановке работы аэропортов Флориды не сообщалось.

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