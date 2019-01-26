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Число жертв прорыва плотины в Бразилии увеличилось до 50 человек

Происшествия

По другим данным, пока подтверждена гибель семи человек

Бразилиа, 26 января 2019, 03:23 — REGNUM  Не менее 50 человек погибли в результате прорыва плотины, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, в бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает газета Hoje em dia.

Газета ссылается на мэра муниципалитета Брумадинью Авимара ди Мелу Барселоса. Телеканал Globo со ссылкой на губернатора пострадавшего штата сообщил, что в настоящее время подтверждено только семь погибших — их тела были обнаружены.

По данным компании Vale, которой принадлежит плотина, в районе прорыва дамбы работало около 300 сотрудников. Примерное местонахождение ста из них уже установлена, еще 200 пока числятся без вести пропавшими.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв промышленной дамбы горнодобывающей компании Vale. В результате происшествия было затоплено поселение Вила Фертеко. В районе идет спасательная операция.

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