Взорвал петарду: туркменского студента депортируют из Белоруссии

Ашхабад, , 02:28 — REGNUM Студента из Туркмении, взорвавшего в новогоднюю ночь петарду в общежитии Белорусского государственного экономического университета, в течение месяца депортируют из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минского главного управления внутренних дел.

Также проштрафившемуся туркменскому студенту будет запрещен въезд на территорию Белоруссии сроком на три года.

Отмечается, что решение о высылке учащегося столичного вуза было принято при участии представителей университета, руководства Ленинского РУВД и управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома.

Принудительная отправка туркменского студента на родину будет осуществлена в соответствии с белорусским законодательством, гласящим, что «иностранец может быть выслан из Белоруссии в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Белоруссии» и «на основе анализа личность иностранца, совершившего правонарушение».

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года в Белорусском государственном экономическом университете произошел инцидент — 19-летний гражданин Туркмении, являющийся студентом этого вуза, взорвал петарду на территории общежития университета во время празднования Нового года.

После этого его задержали, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафовали.