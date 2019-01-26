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На юго-востоке Бразилии прорвало плотину, затоплена деревня

Происшествия

В районе идет спасательная операция

На юго-востоке Бразилии прорвало плотину, затоплена деревня
jsptoa
Наводнение

Бразилиа, 26 января 2019, 00:02 — REGNUM  В бразильском штате Минас-Жерайс произошел прорыв промышленной плотины горнодобывающей компании Vale SA, 25 января передает агентство Associated Press.

В настоящий момент известно, что в результате прорыва дамбы было затоплено поселение Вила Фертеко. В настоящий момент в районе идет спасательная операция, число погибших и пострадавших в результате катастрофы пока неизвестно.

В штате Минас-Жерайс, в Мариане в 2015 году уже происходил прорыв промышленной плотины корпорации Vale и австралийской компании BHP Billiton. Тогда погибли 19 человек, сотни жителей лишились домов.

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Наводнения
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