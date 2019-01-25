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«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из-за идущих на Москву снегопадов

Происшествия

Снег будет идти 45 часов без перерыва

«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из-за идущих на Москву снегопадов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Шереметьево

Москва, 25 января 2019, 21:19 — REGNUM  В ближайшие выходные дни — 26 и 27 января в Московском регионе ожидаются сильные снегопады, в связи с чем авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 130 авиарейсов, прибывающих или вылетающих из аэропорта «Шереметьево». Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В заявлении авиакомпании сказано, что 26 января отменены 68 рейсов, 27 января — 63 рейса.

Также изменено время вылетов более 150 рейсов из аэропорта «Шереметьево». «Аэрофлот» своевременно извещает об изменениях рейсов всех пассажиров, подчеркнули в авиакомпании. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены в аэропорту всем необходимым.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что 26 и 27 января в столице ожидаются очень сильные снегопады, которые увеличат высоту сугробов ещё на 50 сантиметров и приблизят их к абсолютному максимуму. Ожидается, что снегопад будет идти без перерыва на протяжении 45 часов.

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Снегопады, метели, снежные бури
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