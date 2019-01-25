«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из-за идущих на Москву снегопадов

Москва, , 21:19 — REGNUM В ближайшие выходные дни — 26 и 27 января в Московском регионе ожидаются сильные снегопады, в связи с чем авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 130 авиарейсов, прибывающих или вылетающих из аэропорта «Шереметьево». Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В заявлении авиакомпании сказано, что 26 января отменены 68 рейсов, 27 января — 63 рейса.

Также изменено время вылетов более 150 рейсов из аэропорта «Шереметьево». «Аэрофлот» своевременно извещает об изменениях рейсов всех пассажиров, подчеркнули в авиакомпании. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены в аэропорту всем необходимым.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что 26 и 27 января в столице ожидаются очень сильные снегопады, которые увеличат высоту сугробов ещё на 50 сантиметров и приблизят их к абсолютному максимуму. Ожидается, что снегопад будет идти без перерыва на протяжении 45 часов.