В Альпах на севере Италии столкнулись вертолет и самолет

Рим, , 20:00 — REGNUM В Альпах на севере Италии в области Валле д-Адоста столкнулись вертолет и туристический самолет. Об этом сегодня, 25 января, сообщает местная горноспасательная служба.

Туристический самолет и вертолет упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор. На место крушения уже прибыли местные спасатели, к ним на помощь были вызваны спасатели из соседней области Пьемонт.

На борту столкнувшихся и упавших воздушных судов находились шесть человек. На данный момент спасатели обнаружили двоих человек. Они получили травмы и были эвакуированы с места крушения для оказания медицинской помощи.

Поиски оставшихся четверых людей продолжаются. Спасатели не исключают худшего варианта развития событий.