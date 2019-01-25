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В Альпах на севере Италии столкнулись вертолет и самолет

Происшествия

Идет поисково-спасательная операция

В Альпах на севере Италии столкнулись вертолет и самолет
pixel2013
Вертолет аварийно-спасательной службы

Рим, 25 января 2019, 20:00 — REGNUM  В Альпах на севере Италии в области Валле д-Адоста столкнулись вертолет и туристический самолет. Об этом сегодня, 25 января, сообщает местная горноспасательная служба.

Туристический самолет и вертолет упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор. На место крушения уже прибыли местные спасатели, к ним на помощь были вызваны спасатели из соседней области Пьемонт.

На борту столкнувшихся и упавших воздушных судов находились шесть человек. На данный момент спасатели обнаружили двоих человек. Они получили травмы и были эвакуированы с места крушения для оказания медицинской помощи.

Поиски оставшихся четверых людей продолжаются. Спасатели не исключают худшего варианта развития событий.

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Авиапроисшествия
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