«Захлебнулся при кормлении»: в Ульяновске умер младенец

Ульяновск, , 19:10 — REGNUM В Ульяновской области расследуется уголовное дело по факту гибели младенца. По одной из версий, он захлебнулся при кормлении, сообщает региональное следственное управление СКР.

Тело четырёхмесячного ребёнка было обнаружено в Ульяновске 24 января 2019 года в квартире одного из домов по бульвару Львовскому.

«Со слов матери, ребёнок захлебнулся при кормлении. Причина смерти устанавливается», — говорят в следственном управлении.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка.

Напомним, в январе 2019 года произошёл ряд ЧП, в результате которых пострадали дети. Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 18 января 2019 года в одном из сёл Кузоватовского района отравились угарным газом двое детей. По предварительным данным, восьмилетнего мальчика и его семилетнего брата без сопровождения взрослых отправили в баню, где они отравились угарным газом. Старшего сына удалось спасти, его брат скончался.

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20 января в одном из домов по улице Текстильщиков посёлка Ишеевка Ульяновского района из-за хлопка газа термические ожоги получил шестилетний мальчик. Ему назначено амбулаторное лечение. Также повреждены окна и входная дверь в квартиру.