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В Германии сотни пассажиров поезда эвакуированы из-за угрозы взрыва

Происшествия

Из-за инцидента перекрыто движение на двух железнодорожных линиях

В Германии сотни пассажиров поезда эвакуированы из-за угрозы взрыва
Поезд

Кобленц, Германия, 25 января 2019, 18:19 — REGNUM  Около 500 пассажиров поезда были эвакуированы днём 25 января на западе Германии из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщается в микроблоге полиции города Кобленц в Twitter.

Отмечается, что после поступления сообщения об угрозе в полицию движение на двух железнодорожных линиях было приостановлено.

Железнодорожный состав был осмотрен специалистами-взрывотехниками, никаких опасных предметов ими обнаружено не было.

На данный момент пассажирам поезда разрешено вернуться в вагон. Сообщается, что в ближайшее время движение будет возобновлено.

По факту инцидента проводится расследование.

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