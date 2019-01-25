В Германии сотни пассажиров поезда эвакуированы из-за угрозы взрыва

Кобленц, Германия, , 18:19 — REGNUM Около 500 пассажиров поезда были эвакуированы днём 25 января на западе Германии из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщается в микроблоге полиции города Кобленц в Twitter.

Отмечается, что после поступления сообщения об угрозе в полицию движение на двух железнодорожных линиях было приостановлено.

Железнодорожный состав был осмотрен специалистами-взрывотехниками, никаких опасных предметов ими обнаружено не было.

На данный момент пассажирам поезда разрешено вернуться в вагон. Сообщается, что в ближайшее время движение будет возобновлено.

По факту инцидента проводится расследование.