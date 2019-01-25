Смертельный обгон: на трассе в Прикамье погибли три человека

Пермь, , 17:43 — REGNUM В Пермском крае на трассе Кукуштан — Чайковский погибли три человека. Трагедия произошла утром 25 января, сообщили журналистам в краевом управлении МВД России.

Столкнулись автомашины Lada Vwsta и KIA Sorento, двигавшиеся во встречном направлении. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал в сторону Чайковского. Он не убедился в том, что встречная полоса свободна, и пошёл на обгон.

в результате погибли водитель и два пассажира отечественной машины. Водитель иномарки госпитализирован.