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Смертельный обгон: на трассе в Прикамье погибли три человека

Происшествия

Предполагаемый виновник госпитализирован

Пермь, 25 января 2019, 17:43 — REGNUM  В Пермском крае на трассе Кукуштан — Чайковский погибли три человека. Трагедия произошла утром 25 января, сообщили журналистам в краевом управлении МВД России.

Столкнулись автомашины Lada Vwsta и KIA Sorento, двигавшиеся во встречном направлении. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал в сторону Чайковского. Он не убедился в том, что встречная полоса свободна, и пошёл на обгон.

в результате погибли водитель и два пассажира отечественной машины. Водитель иномарки госпитализирован.

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Дорожно-транспортные происшествия
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