Хакеры взломали компьютеры ПРООН «для оказания помощи Киргизии»

Бишкек, , 17:20 — REGNUM Полиция Финляндии расследует дело о взломе серверов Программы развития ООН, благодаря которому неизвестным хакерам удалось похитить €170 тысяч (более 12,7 млн рублей), предназначенных для развития правовой системы в Киргизии, пишет «Yle.fi».

По данным следствия, преступники отправляли в министерство иностранных дел Финляндии электронные письма от имени сотрудников ПРООН для того, чтобы обманным путем получить в общей сложности €400 тысяч (30 млн рублей).

Отмечается, что более половины из этих денежных средств удалось вернуть после заморозки счетов, оформленных мошенниками на подставное лицо. По этому уголовному делу в качестве подозреваемых в отмывании денег проходят три человека.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 2014 по 2018 годы ПРООН и МИД Финляндии реализовали в Киргизии первый этап проекта «Расширение доступа к правосудию», целью которого является улучшение доступа к правосудию и расширение правовых возможностей уязвимых групп населения — сельских женщин, детей, инвалидов и молодежи в группе риска.

На реализацию первой фазы этого проекта, который охватил Чуйскую и Ошскую области, включая столицу Киргизии и город Ош, было выделено финансирование в размере €2 млн (свыше 150 млн рублей).