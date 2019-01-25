СМИ: в полиции Магнитогорска пытали задержанного киргиза

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:03 — REGNUM В Магнитогорске гражданин Киргизии подвергался пыткам со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом сообщают СМИ.

О факте пыток журналистам заявила супруга гражданина. По её словам, его задержание имеет отношение к трагедии в Магнитогорске. Напомним, рано утром 31 декабря в седьмом подъезде дома на проспекте Карла Маркса, 164 взорвался бытовой газ и затем сам подъезд обрушился. Погибли 39 человек.

Между тем, по официальным данным, гражданин был задержан совсем не в связи с трагедией в Магнитогорске. Дело в том, что в Киргизии его ищут за участие в беспорядках.

В полиции уже опровергли слова о пытках. Тем не менее прокуратура начала проверку фактов, изложенных в СМИ. Кроме того, в прокуратуре Челябинской области отметили, что в отношении этого лица уже завершена экстрадиционная проверка. Для решения вопроса об экстрадиции гражданина в Киргизию материалы направлены в Генпрокуратуру России.