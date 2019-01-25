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По факту взрыва в жилом доме в Балашихе возбуждено уголовное дело

Происшествия

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

Балашиха, Московская область, 25 января 2019, 16:31 — REGNUM  По факту взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело. Об этом 25 января сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным следствия, накануне вечером на 15-м этаже дома, расположенного на улице Кольцевой в Балашихе, во время проведения в одной из квартир ремонтных работ с использованием газовых баллонов, произошло два хлопка, после чего последовало возгорание.

В результате смертельные травмы получили двое рабочих 1975 и 1984 годов рождения, которые проводили ремонт в данной квартире.

Как уточняется, дело возбужденопо признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

Сообщается, что на месте происшествия следователями и криминалистами были изъяты два газовых баллона, сделаны соскобы со стен и потолков, а также получены смывы с рук погибших. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, планируется назначить также химическую и пожаротехническую экспертизы.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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