Пятница, 25 Января 2019 года
16:41:44 МСК

Владимирскую чиновницу обвинили в избиении подчиненного новогодней елкой

Происшествия

Директор спортивной школы заявила, что ее избила олимпийская чемпионка Ольга Данилова. Полиция состава преступления не нашла

Александров, Владимирская область, 25 января 2019, 16:28 — REGNUM  Во Владимирской области директор спортивной школы по лыжным гонкам и легковой атлетике из города Александров обвинила свою начальницу, главу районного отдела по физической культуре, спорту и туризму Ольгу Данилову в избиении. По данным портала «Зебра ТВ», между чиновницей, которая в 1998 году выиграла Олимпиаду, и директорм произошел спор, который завершился избиением. Орудием избиения стала новогодняя елка.

Ссора в кабинете чиновницы произошла перед Новым годом — 28 декабря. По данным СМИ, глава комитета обвинила коллектив школы в непрофессионализме. Женщина, которая утверждает, что стала потерпевшей, написала заявление в полицию. Однако правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. По данным портала «Новый город Александров», в полицию поступили встречные заявления от обеих участниц конфликта. Однако экспертиза не подтвердила, что кто-то получил телесные повреждения.

«Состав преступления или административного правонарушения в действиях обеих заявительниц отсутствует, умысла к причинению вреда здоровью в их действиях не установлено. По результатам проведенной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — цитирует издание начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирину Гавриченко.

ИА REGNUM напоминает, что российская лыжница Ольга Данилова выступала с 1991 по 2002 год. Она завершила карьеру после допингового скандала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием чиновников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить