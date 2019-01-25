Обильный снегопад, метель и морозы на Урале: ГИБДД обратилось к водителям

Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM На территорию Свердловской области пришли обильные снегопады и метель. На предстоящие выходные ожидается похолодание от минус 19−28 днём до минус 21−37 ночью, сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рекомендуют водителям быть предельно внимательными в условиях плохой видимости: правильно выбирать скорость движения и соблюдать дистанцию, исключая опасные манёвры. Также инспекторы рекомендуют неопытным водителям отказаться от дальних переездов на время непогоды.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ухудшение погодных условий в Свердловской области и Екатеринбурге произошло в конце 2018 года. Тогда 29 декабря в регионе начались сильные метели, а из-за резкого похолодания на дорогах появился гололёд.

Из-за непогоды накануне нового года на дорогах областного центра образовались пробки. Также увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

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