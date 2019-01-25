В Омске присяжные огласили вердикт экс-главе района по делу об убийстве

Омск, , 15:55 — REGNUM В Октябрьском районном суде Омска присяжные огласили вердикт 62-летнему бывшему главе Кормиловского района области по уголовному делу об убийстве, сообщает 25 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, вечером 31 мая в квартире одного из жилых домов по улице Ленина в Омскве обвиняемый во время ссоры из-за развода нанес ножевые раненые 36-летней супруге, от которых она скончалась.

В ходе следствия обвиняемый заявил, что ему пришлось обороняться от нападения супруги, однако следствием его версия была опровергнута.

«Присяжные заседатели вынесли вердик: подсудимый виновен в умышленном убийстве и не заслуживает снисхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 января стороны должны выйти на прения, после чего судья вынесет окончательный приговор.