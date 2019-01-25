Жительница Владимирской области осуждена за смерть ребенка от голода

Александров, Владимирская область, , 15:48 — REGNUM Во Владимирской области суд вынес приговор по делу о смерти 5-месячного ребенка от истощения. Как сообщила 25 января пресс-служба регионального СУ СК РФ, мать мальчика приговорена к 1,5 года ограничения свободы по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На скамье подсудимых оказалась 24-летняя жительница города Александрова. В суде было доказано, что летом 2018 года она довела своего пятимесячного сына до истощения.

«Сегодня Александровский городской суд огласил приговор, в соответствии с которым осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ребенок умер в больнице, куда мать обратилась только когда ребенок окончательно ослаб. В ходе расследования выяснилось, что мальчик родился с небольшим весом. Ему требовался особых уход, но женщина проигнорировала требования, рекомендации врачей и даже долгое время не оформляла документы на сына. В результате ребенка кормили не специальным питанием, а чем придется. Иногда ребенок долгое время оставался без еды и питья.

Кроме того, вместе с женщиной жила и ее двухлетняя дочь, которая летом 2018 года была госпитализирована в больницу с диагнозом «ОРВИ, задержка неврологического и речевого развития, анемия 1 степени». Сейчас она находится под опекой государства.

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