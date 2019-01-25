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Уроженца Мордовии зарезали в Москве

Происшествия

Подозреваемый задержан

Красногорск, 25 января 2019, 15:38 — REGNUM  В Московской области совершено убийство. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России по Московской области, труп мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен в доме на улице Пароходной в городе Коломна.

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Погибший — 28-летний уроженец Мордовии. Подозреваемого в преступлении удалось задержать по горячим следам. Как сообщает издание «Вести Подмосковья», им оказался 64-летний хозяин квартиры. Установлено, что убийством закончилась ссора, возникшая между мужчинами во время совместного употребления алкоголя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Московской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве сотрудника полиции из Тверской области. Им оказался житель Чувашии, 1978 года рождения. Преступление также было совершено в ходе застолья. Причиной стала ревность к знакомой женщине.

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