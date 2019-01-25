В Екатеринбурге столкнулись городские автобусы – есть пострадавшие

Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Щорса в 16:00 по местному времени столкнулись два автобуса общественного транспорта, следовавшие по маршрутам №047 и №054. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, есть пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия. За медицинской помощью обратились пять пассажиров, у одного из них сломан нос.

По факту столкновения автобусов прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при перевозке пассажиров. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что в Екатеринбурге прошёл сильный снегопад. В результате ухудшения погодных условий увеличилась опасность возникновения на дорогах внештатных ситуаций.

Напомним, что в июле 2018 года в Екатеринбурге произошло столкновение городских трамваев возле гостиницы «Исеть» в результате того, что одна из водителей потеряла сознание. В итоге ДТП двое пострадавших (кондуктор и пассажир) были госпитализированы с травмами.