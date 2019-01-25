За самоубийство школьницы воронежцы получили 6,5 лет на двоих

Воронеж, , 15:16 — REGNUM Приговор по громкому делу в отношении взрослых мужчины и женщины за доведение до самоубийства 13-летней школьницы, вынесенный ранее воронежским судом, вступил в законную силу 24 января, сообщила ИА REGNUM старший руководителя СУ СК РФ по Воронежской области Елена Мануковская.

28-летнего воронежца и его 40-летнюю сожительницу ранее суд признал виновными по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 110 («Доведение лица до самоубийства путем угроз и жестокого обращения, совершенное в отношении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору»). Мужчину также осудили по ч. 2 ст. 309 УК РФ («Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой убийством и причинением вреда здоровью этих лиц и их близких»).

Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года сожители, обнаружив пропажу одной тысячи рублей, предположили, что кражу совершила 13-летняя знакомая ребенка осужденной. Школьницу они пригласили в свою квартиру, где потребовали признаться в краже денежных средств, обвиняя, оскорбляя ее и угрожая ей. Травля происходила в присутствии несовершеннолетних товарищей погибшей. Не выдержав жестокого обращения, девочка покончила с собой.

После случившегося пара решила скрыть следы преступления. Мужчина пытался оказать давление на свидетелей: угрожал и требовал дать ложные показания. На первоначальном этапе следствия взрослые сообщили, что школьница якобы была пьяна, однако результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы их версию не подтвердили. Сожители вновь были приглашены в следственный отдел, где пояснили, что они немного пристыдили девочку за кражу. Несколько свидетелей также заявили, что каких-либо серьезных конфликтов между присутствующими не было. Позже в ходе доверительной беседы один из участников трагедии рассказал следователю, что осужденные обвиняли, унижали школьницу и угрожали ей, а после самоубийства пытались оказать давление на присутствующих. Данную информацию подтвердили еще несколько свидетелей, о безопасности которых позаботились правоохранители. После этого 28-летний воронежец и его 40-летняя сожительница были задержаны по подозрению в совершении данного преступления.

В июне 2018 года Левобережный районный суд города Воронежа признал достаточными доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, женщине — в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. 24 января приговор вступил в законную силу.