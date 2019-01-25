Рядом с домом пожилой женщины в Уганде обнаружены взрывные устройства

Масака, Уганда, , 15:35 — REGNUM Полиция Уганды подтвердила наличие шести взрывных устройств рядом с домом 78-летней пожилой женщины в округе Масака в Уганде, сообщает Daily Monitor Uganda.

Бомбы были обнаружены во время строительства, когда рабочие копали фундамент для нового дома Джозефины Ндагире рядом со старой постройкой.

«Обычно мы видим такие предметы только в фильмах, и мы не сразу поняли, что это было, поэтому решили сообщить Ндагире, которая посоветовала немедленно обратиться в полицию», — сказал один из строителей по имени Асиимве.

Полиция по городу Ньендо сразу же обратилась в вышестоящие органы.

Глава бригады полицейского департамента Мадж Давид Атвиине, который стоял во главе операции сообщил, что четыре взрывных устройства были в боевом состоянии, а другие две были фальшивыми. Полицейские обезвредили бомбы.

«Мы подозреваем, что эти бомбы были сброшены во время войны с диктатором Иди Амином в 1979 году. Я призываю всех жителей быть бдительными и вовремя сообщать властям о таких ситуациях», — добавил Атвиине.