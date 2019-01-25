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Протесты в Судане: погибли еще двое демонстрантов

Происшествия

Общее количество погибших в акциях протеста достигло 30 человек, однако правозащитные организации сообщают более, чем о 40 погибших

Хартум, 25 января 2019, 14:54 — REGNUM  Двое протестующих были убиты в ходе антиправительственной демонстрации 24 января в Судане. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, рассказал представитель полиции генерал Хашим Абдельрахим утром 25 января.

«В разных городах были сотни протестующих, мы разгоняли их с помощью слезоточивого газа, полиция зафиксировала двое погибших», — сообщил Абдельрахим.

Сотни демонстрантов вышли на улицы Хартума и Омдурмана 24 января, протестующие требуют отставки президента Судана Омара Аль-Башира.

По официальной информации, с начала протестов 19 декабря в Судане было убито 30 человек. Однако правозащитные организации заявляют о более чем 40 погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Судане: полиция распылила слезоточивый газ

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