Протесты в Судане: погибли еще двое демонстрантов

Хартум, , 14:54 — REGNUM Двое протестующих были убиты в ходе антиправительственной демонстрации 24 января в Судане. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, рассказал представитель полиции генерал Хашим Абдельрахим утром 25 января.

«В разных городах были сотни протестующих, мы разгоняли их с помощью слезоточивого газа, полиция зафиксировала двое погибших», — сообщил Абдельрахим.

Сотни демонстрантов вышли на улицы Хартума и Омдурмана 24 января, протестующие требуют отставки президента Судана Омара Аль-Башира.

По официальной информации, с начала протестов 19 декабря в Судане было убито 30 человек. Однако правозащитные организации заявляют о более чем 40 погибших.

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